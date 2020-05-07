صندوق النقد يدعم 50 بلدا بـ18 مليار دولار لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس، إن الصندوق وافق على طلبات مساعدة طارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا من 50 بلدا من أعضائه الـ189 بقيمة إجمالية حوالي 18 مليار دولار.



وأبلغ رايس الصحفيين في إيجاز عبر الإنترنت، أن الصندوق يواصل المعالجة العاجلة لأكثر من 50 طلبا آخر.

ولم يذكر جميع الدول التي ينظر الصندوق في طلباتها، لكنه قال في معرض الرد على الأسئلة إن خبراء الصندوق يدرسون حاليا طلبات من سريلانكا وجنوب أفريقيا وزامبيا.

وأشار رايس إلى أن المجلس التنفيذي للصندوق سينظر في طلب قدمته مصر للحصول على تمويل عاجل وترتيب إقراض تحت الطلب في 11 مايو/ أيار.

Advertisements

ومن المحتمل أن تكون مصر مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 2.78 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع ونحو 4 مليارات دولار بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني. والبرنامجان مصممان للدول التي تواجه مشاكل عاجلة أو محتملة في ميزان المدفوعات.

وأعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في مارس/آذار الماضي، اعتزامهما تقديم حزم تمويل لمساعدة الدول في مكافحة فيروس كورونا الجديد والتداعيات الاقتصادية الناجمة عنه.

ويتعرض اقتصاديات العالم إلى الانكماش نتيجة قرارات الإغلاق وإجراءات العزل جرا تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19.

وحذر صندوق النقد الدولي، في مارس/آذار الماضي، من أن عام 2020 قد يشهد ركوداً حاداً "على الأقل بنفس درجة السوء خلال الأزمة المالية العالمية أو ما هو أسوأ"، حتى مع توقع التعافي العام المقبل.

وأكد الصندوق أنه سيكثف مساعدته للدول المحتاجة، بينما دعا البنوك المركزية إلى إنشاء خطوط مقايضة إضافية، لمنع أزمة السيولة في الأسواق الناشئة والدول الأكثر فقراً.