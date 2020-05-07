أشار الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد أكثر من ٤ أشهر لتعطيل التلاميذ قسرا عن مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم يريد وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب أن يجري إمتحانات رسمية دون التطلع إلى أوضاع التلاميذ الإنسانية والإقتصادية والنفسية والإجتماعية"، مضيفا :"ساعد الله التلاميذ وأهاليهم الذين في معظمهم ينتظرون حصة مساعدة".
وتابع أبو فاضل :"لا دراسة ولا شفقة ولا رحمة،هذه ليست إمتحانات بل إهانات للأهالي والطلاب على حد سواء".
كانت هذه تفاصيل خبر جوزيف أبو فاضل: إجراء الإمتحانات الرسمية بعد تعطيل 4 أشهر هي إهانة للأهالي والتلاميذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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