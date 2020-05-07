جوزيف أبو فاضل: إجراء الإمتحانات الرسمية بعد تعطيل 4 أشهر هي إهانة للأهالي والتلاميذ

أشار الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد أكثر من ٤ أشهر لتعطيل التلاميذ قسرا عن مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم يريد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ أن يجري إمتحانات رسمية دون التطلع إلى أوضاع التلاميذ الإنسانية والإقتصادية والنفسية والإجتماعية"، مضيفا :"ساعد الله التلاميذ وأهاليهم الذين في معظمهم ينتظرون حصة مساعدة".

وتابع أبو فاضل :"لا دراسة ولا شفقة ولا رحمة،هذه ليست إمتحانات بل إهانات للأهالي و​الطلاب​ على حد سواء".