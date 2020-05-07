تعميم للمطران عون حول الاحتفالات في كنائس أبرشية جبيل ابتداءً من السبت

وجه راعي ابرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​ تعميما الى كهنة الأبرشيّة وأبنائها بالنسبة للاحتفالات في كنائس الأبرشيّة ابتداءً من السبت 9 أيّار 2020، دعا فيه إلى "المحافظة على نقل الاحتفالات عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ والمشاركة عن بعد، لاسيّما من قبل المسنّين وكلّ الذين يعانون أمراضًا مزمنة أو مَن لديهم مناعة منخفضة أو مَن تظهر عليهم عوارض صحّيّة (حرارة، ضيق في التنفّس، سعال، رشح، إرهاق أو تعب، ...) أو غيرهم".

ولفت إلى أنه "يُحتفل بالقدّاس الإلهيّ أيّام الأسبوع والآحاد في رعايانا، بحضور المؤمنين (وفقًا للنسب المشار إليها سابقًا)، مع الالتزام بالقدرة الاستيعابيّة للكنيسة بالعدد الإجماليّ للمؤمنين جلوسًا، وذلك من أجل تنظيم مشاركة المؤمنين بشكل دوريّ، وعلى كلّ رعيّة إعلام أبنائها بشأن العدد المسموح به وكيفيّة ترتيب هذه المشاركة وتنظيمها؛ كإمكانيّة استبدال الكنيسة الصغيرة بصالة الرعيّة أو بساحة الكنيسة (إذا سمحت أحوال الطقس بذلك) لتمكين عدد أكبر من المؤمنين من المشاركة، وإمكانية زيادة عدد القدّاسات، إذا لزم الأمر، مع ترك الوقت اللازم للتعقيم وتنظيف الكنيسة، على ألاّ يحتفل الكاهن بأكثر من ثلاثة قداسات يوم الأحد، ويُترك للكهنة تنظيم ذلك بشكل يتناسب مع واقع كلّ رعيّة.

وأشار إلى أنه "نظرًا للظروف الراهنة، إذا تعذّر على المؤمن المشاركة في قدّاس الأحد، نحثّه على المشاركة بالقداس أيام الأسبوع".

كما دعا إلى تعقيم المقاعد والكراسي قبل الاحتفال وبعده وتحديد أماكن الجلوس بشكل يُحافظ على المسافات الآمنة بين الحضور، وطالب بالمحافظة على التعليمات الصادرة عن وزارة الصحّة بشأن ​الوقاية​ الشخصيّة في أماكن التجمّع: وضع الكمّامات وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الكنيسة وعدم المصافحة باليد، الإبقاء على الشاشة إذا وجدت وعدم استعمال الكتب، التقيّد بالقرار الصادر عن مجلس الأساقفة ​الموارنة​ في 4 آذار حول كيفيّة إعطاء السلام والمناولة باليد.

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كما طالب بالتقيّد بإلزاميّة اتّباع الإرشادات السابقة الواردة في التعاميم الصادرة عن المطرانيّة بالنسبة إلى المآتم والتعازي، واجتماعات المنظّمات الرعويّة وكل النشاطات الّروحيّة الأخرى بما فيها الاحتفال بالمناولة الأولى.

أمّا بالنسبة إلى ممارسة الأسرار الكنسيّة الأخرى خلال هذه الفترة، فأوصى باقتصار الاحتفالات بسرّي العماد والزواج على حضور عدد قليل جدًّا من الأهل والعائلة، وتأمين الاعترافات من قبل الكهنة عند الحاجة وفي موعدٍ محدّد على أن يتمّ الحفاظ على معايير السلامة الصحيّة المذكورة آنفًا، وعلى الكاهن أن يأخذ كلّ التدابير الوقائيّة اللازمة عند منح سرّ مسحة المرضى، واقتصار الزيّاحات والتطوافات الشعبيّة (إن وجدت) في هذه الفترة على الكاهن ومعاونيه من دون مشاركة المؤمنين.

وتمنى أن "يكون هذا التدبير مع بداية العودة التدريجيّة إلى كنائسنا، فرصةً لنتأمّل بعلاقتنا مع الرب وازدياد شوقنا إليه وعلاقاتنا مع الإخوة لتجسيد المحبّة بالقول والفعل".