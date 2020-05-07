أشار أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، إلى أنه "عند عودة الطلاب إلى مدارسهم، يجب أن تكون الفسحة المخصصة للطلاب خلال الدوام الدراسي داخل الصف، ويجب أن تكون محدودة قدر الإمكان"، لافتًا إلى أنه "نعمل على الحالة النفسية وكيفية التعاطي الاجتماعي والقيمي مع التلامذة".
ولفت عازار، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "حتى لو كان التدريس متقطع في المدارس، الأونلاين لن يتوقف"، منوّهًا بأن "المدارس المجانية منذ 5 سنوات متوجب لها من الدولة، ولم تدفعه لها حتى الآن".
كما شدد على أن "80% من مدارسنا الكاثولكثة، الاساتذة فيها كانوا يتقاضون رواتبهم بشكل كامل بسبب الدعم المقدم من مرجعياتنا"، مشيرًا إلى أنه "خلال الاجتماع الاخير توافقنا على المساهمة في تخفيف عبء القسط المدرسي عن الأهل، ودفع رواتب المعلمين. علينا كلنا ان نتعاون".
كانت هذه تفاصيل خبر الأب عازار: توافقنا على تخفيف عبء القسط المدرسي ودفع رواتب المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.