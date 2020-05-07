الأب عازار: توافقنا على تخفيف عبء القسط المدرسي ودفع رواتب المعلمين

أشار أمين عام ​المدارس الكاثوليكية​ ​الأب بطرس عازار​، إلى أنه "عند عودة الطلاب إلى مدارسهم، يجب أن تكون الفسحة المخصصة للطلاب خلال الدوام الدراسي داخل الصف، ويجب أن تكون محدودة قدر الإمكان"، لافتًا إلى أنه "نعمل على الحالة النفسية وكيفية التعاطي الاجتماعي والقيمي مع التلامذة".

ولفت عازار، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن "حتى لو كان التدريس متقطع في المدارس، الأونلاين لن يتوقف"، منوّهًا بأن "المدارس المجانية منذ 5 سنوات متوجب لها من الدولة، ولم تدفعه لها حتى الآن".

كما شدد على أن "80% من مدارسنا الكاثولكثة، الاساتذة فيها كانوا يتقاضون رواتبهم بشكل كامل بسبب الدعم المقدم من مرجعياتنا"، مشيرًا إلى أنه "خلال الاجتماع الاخير توافقنا على المساهمة في تخفيف عبء القسط المدرسي عن الأهل، ودفع رواتب المعلمين. علينا كلنا ان نتعاون".