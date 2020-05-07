حركة أمل تدين الإعتداء على رئيس بلدية صور

زار "المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل" في "حركة أمل" علي إسماعيل والمسؤول الإعلامي في الإقليم علوان شرف الدين، رئيس إتحاد بلديات قضاء صور رئيس بلدية صور حسن دبوق في مقر البلدية، بعد حادثة إطلاق النار الذي تعرض له منزل دبوق ليل أمس.
وإستنكر إسماعيل بإسم "حركة أمل" هذا الإعتداء الذي وصفه بأنه "عمل جبان"، معتبرا أنه "يستهدف أمن المدينة وإستقرارها، وليس شخص حسن دبوق الذي يمثل البلدية وبالتالي يمثل أهل المدينة".
وأكد اسماعيل أن هذه الحادثة "لن تثني دبوق عن القيام بواجباته الإنمائية والمهام الموكلة على عاتقه المراعية للقوانين"، مشددا على أن "الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها لكشف الفاعلين وسوقهم إلى القضاء المختص".
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