آلان عون: اجتماع بعبدا سعى لتأمين أكبر غطاء ممكن للخطة التي أقرتها الحكومة

وصف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​، في حديث تلفزيوني، إجتماع بعبدا يوم أمس باللقاء الوطني لأنه لم يستثن أحداً بل هناك من استثني نفسه عن الحضور، لافتاً إلى أنه سعى إلى تأمين أكبر غطاء ممكن للخطة التي أقرتها الحكومة.

واعتبر النائب عون أن الوضع الحالي يرتب مسؤولياته على كل الذين كانوا في الحكومات السابقة، لافتاً إلى أن ​المجتمع الدولي​ ينظر بإيجابية والوقت ليس وقت الكيدية السياسية.

ورأى النائب عون أن الأهم في المرحلة المقبلة هو إستكمال النقاش القائم في ​لجنة المال والموازنة​، على أن تقوم الحكومة بجهدها مع صندوق النثد الدولي.