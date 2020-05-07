كوبيتش: لقد أخذت علماً بموقف حتي الرافض للاتهامات التي طالت أمل مدللي

أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "أخذت علماً بموقف معالي ​وزير الخارجية​ ​ناصيف حتي​ الرافض للاتهامات التي طالت مندوبة لبنان لدى ​الأمم المتحدة​ ​أمل مدللي​".

وفي وقت سابق، لفتت مدللي الى انه "في كل عملي منذ تسلمي مهامي أحرص على التنسيق اليومي مع ​وزارة الخارجية​ خصوصا في المسائل التي تخصّ ​السلام​ و​الأمن​ والمواضيع السياسية".