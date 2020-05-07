كوبيتش: لقد أخذت علماً بموقف حتي الرافض للاتهامات التي طالت أمل مدللي

أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "أخذت علماً بموقف معالي وزير الخارجية ناصيف حتي الرافض للاتهامات التي طالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي".
وفي وقت سابق، لفتت مدللي الى انه "في كل عملي منذ تسلمي مهامي أحرص على التنسيق اليومي مع وزارة الخارجية خصوصا في المسائل التي تخصّ السلام والأمن والمواضيع السياسية".
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