النشرة: إعادة فتح طريق تعلبايا ورفع الردميات

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأنه اعيد ​فتح طريق​ ​تعلبايا​ ورفعت الردميات التي وضعت ليل امس. والملفت انه تم تحطيم "شعار ​الثورة​" وازالته عند مفرق تعلبايا.

وكان فوج التدخل السادس في ​الجيش اللبناني​ قد اقام حواجز مؤللة قد حولت السير الى خارج نطاق تعلبايا و​سعدنايل​.

وفي المقابل شكل قطع الطريق استياء لدى عائلات سعدنايل وتعلبايا لما يتسبب به من اثار سلبية على كل مؤسساتهم التي تعتمد على ​حركة المرور​.