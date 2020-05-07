النشرة: إعادة فتح طريق تعلبايا ورفع الردميات

افاد مراسل "الخليج 365" في زحلة بأنه اعيد فتح طريق تعلبايا ورفعت الردميات التي وضعت ليل امس. والملفت انه تم تحطيم "شعار الثورة" وازالته عند مفرق تعلبايا.
وكان فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني قد اقام حواجز مؤللة قد حولت السير الى خارج نطاق تعلبايا وسعدنايل.
وفي المقابل شكل قطع الطريق استياء لدى عائلات سعدنايل وتعلبايا لما يتسبب به من اثار سلبية على كل مؤسساتهم التي تعتمد على حركة المرور.
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