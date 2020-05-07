الصحة الإماراتية: 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 8 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي بذلك إلى 165 حالة وفاة. ونوّهت بأن "ضحايا الوباء الجدد من جنسيات مختلفة وكانوا يعانون من أمراض مزمنة".
ولفتت الوزارة إلى إصابة 502 أشخاص جدد بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في الإمارات إلى 16240 حالة.
كما أفادت بأن "213 مريضا تماثلوا للشفاء التام من كورونا خلال اليوم الأخير، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات الإماراتية، ليصل عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 3572 شخصا".
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