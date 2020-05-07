وزير الصحة الأردني: 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد

أعلن ​وزير الصحة​ الأردني سعد جابر، تسجيل 11 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" في البلاد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة إلى 484 شخصًا.

ولفت جابر إلى أنه "تم إجراء 4624 فحصًا خلال اليوم"، منوّهًا بأن "عدد الأشخاص المتبقين قيد العلاج 65 شخصًا فقط". وأشار إلى تسجيل 4 حالات شفاء جديدة غادرت المستشفى.

وفي وقت سابق، كان وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، أكد أمس الأربعاء أن حظر تجوال شامل سيطبق يوم الجمعة المقبل، بعد أن خففت في السابق ​السلطات الأردنية​ من ​حظر التجول​ نتيجة عدم تسجيلها أي حالات إصابة بكورونا على مدى أسبوع.