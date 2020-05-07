اشتباكات عنيفة في بلدة بريتال نتيجة إشكال بين عائلتين

إندلعت إشتباكات عنيفة في ​بلدة بريتال​ ​البقاع​ية نتيجة إشكال بين عائلتين.

وفي التفاصيل بحسب مراسل "​الخليج 365​" في البقاع فأن إشكالا تخلله ​إطلاق نار​ كثيق واطلاق ​قذائف صاروخية​ وقع مساء اليوم بين أفراد من عائلتي الصلح وطليس في البلدة، على خلفية قيام أحد أفراد عائلة الصلح بالسعي لإلقاء القبض على

اشكال في بلدة بريتال يتخلله ​اطلاق نار​ كثيف و قذائف صاروخية بين اولاد رياض صالح الملقب بالشقطية و اولاد منذر طليس على خلفية قيام عنصر في معلومات الدرك يدعى حمزة رياض صالح بالسعي لالقاء القبض على مطلوب من آل طليس".

ولا تزال الاشتباكات مستمرة حتى الآن حيث يطال الرصاص المنازل المحيطة، فيما أرسل الجيش اللبناني قوة إلى البلدة لوقف الاشتباكات واعادة الهدوء اليها.