جورج البراكس: سنتوجه إلى الإضراب وإقفال الطرقات

أشار عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان ​جورج البراكس​، إلى أن "الزيارات لوزير الطاقة ​ريمون غجر​ لم تصل الى نتيجة"، مؤكدًا أنه "سنتوجه الى الاضراب وإقفال الطرقات".

وخلال حديث تلفزيوني، أفاد البراكس بأن "الدولة غير قادرة على الوقوف في وجه ​شركات النفط​"، لافتًا إلى أن "هذه الشركات حققت أرباحًا من تجارة الدولار".

كما شدد على أن "هناك عصابة تسرق ليلًا نهارًا، والدولة لا تتمكن من ايقافها، لماذاّ"، مشيرًا إلى أن "شركات النفط تهرب الآن المازوت إلى ​سوريا​ لهذا لا يوجد مازوت في البلد".