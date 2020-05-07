الرئيس الإسرائيلي يكلف نتانياهو رسميا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

كلف الرئيس الإسرائيلي ​رؤوفين ريفلين​ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بتشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على توقيع 72 عضوا في الكنيست.

وكان ممثلون عن حزبي "الليكود" و"ازرق أبيض" قد سلموا عريضة موقعة من 72 نائبا أوصوا فيها ريفلين بتكليف نتانياهو بتشكيل الحكومة.

وتم توجيه الرسالة في اليوم الأخير من المهلة التي اعطاء الرئيس الإسرائيلي للكنيست لتكليف أحد النواب بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وسيتناوب نتانياهو وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس على رئاسة الحكومة.