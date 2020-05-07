جنبلاط: في الفرصة المناسبة سأشرح الملابسات التي سبقت أحداث 7 أيار

أشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "هناك من يعود الى ​7 أيار​ وقيل لي ان الجدل يعود على وسائل التواصل الاجتماعي حول الموضوع".

وفي حين دعا الجميع إلى التهدئة، أعلن جنبلاط أنه "في الفرصة المناسبة سأشرح للرأي العام الملابسات التي سبقت الأحداث والتي أدت الى هذا اليوم المشؤوم"، قائلاً: "رحم الله جميع الشهداء".