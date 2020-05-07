أشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "هناك من يعود الى 7 أيار وقيل لي ان الجدل يعود على وسائل التواصل الاجتماعي حول الموضوع".
وفي حين دعا الجميع إلى التهدئة، أعلن جنبلاط أنه "في الفرصة المناسبة سأشرح للرأي العام الملابسات التي سبقت الأحداث والتي أدت الى هذا اليوم المشؤوم"، قائلاً: "رحم الله جميع الشهداء".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: في الفرصة المناسبة سأشرح الملابسات التي سبقت أحداث 7 أيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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