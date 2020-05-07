منصور أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق مدير عام النفط ورئيسة مصلحة القسم التجاري في المنشآت النفطية

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ​نقولا منصور​، مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من أورور فغالي مديرة عام ​النفط​ وخديجة نور الدين ورئيسة مصلحة القسم التجاري في المنشآت النفطية في قضية ​الفيول​ المغشوش.

وكان منصور​ قد أصدر، الثلاثاء، أربع مذكرات توقيف في حق ممثل شركة سوناطراك، مدير شركة مراقبة ​النفط​، وموظفين في شركة PST، بعد جلسة استجواب دامت 4 ساعات.

كما استجوب القاضي منصور، يوم الأربعاء، وزيري الطاقة السابقين ​محمد فنيش​ وندى البستاني، مدير عام ​مؤسسة كهرباء لبنان​ ​كمال الحايك​ والمهندس ​يحيى مولود.