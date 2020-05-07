منصور أصدر مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق مدير عام النفط ورئيسة مصلحة القسم التجاري في المنشآت النفطية

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من أورور فغالي مديرة عام النفط وخديجة نور الدين ورئيسة مصلحة القسم التجاري في المنشآت النفطية في قضية الفيول المغشوش.
وكان منصور قد أصدر، الثلاثاء، أربع مذكرات توقيف في حق ممثل شركة سوناطراك، مدير شركة مراقبة النفط، وموظفين في شركة PST، بعد جلسة استجواب دامت 4 ساعات.
كما استجوب القاضي منصور، يوم الأربعاء، وزيري الطاقة السابقين محمد فنيش وندى البستاني، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك والمهندس يحيى مولود.
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