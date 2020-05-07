وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة ستسحب بطاريات صواريخ باتريوت من السعودية

نقلت "​وول ستريت جورنال​" عن مسؤولين أميركيين تأكيدهم ان "​الولايات المتحدة​ ستسحب بطاريات ​صواريخ​ باتريوت من ​السعودية​".

ولفتت الصحيفةالى إنه يجري سحب أربع بطاريات صواريخ "باتريوت" من السعودية، إلى جانب عشرات الأفراد العسكريين الذين تم إرسالهم بعد سلسلة من الهجمات على منشآت النفط السعودية العام الماضي، وفقاً لعدد من المسؤولين الأميركيين.

واكد المسؤولون إن سربي طائرات مقاتلة غادرا المنطقة، في حين يدرس المسؤولون الأميركيون أيضاً خفض وجود البحرية في الخليج العربي قريباً.

ويستند سحب بطاريات "باتريوت" من السعودية، بالإضافة إلى التخفيضات الأخرى في القدرات العسكرية، إلى تقييمات بعض المسؤولين بأن طهران "لم تعد تشكل تهديداً مباشراً للمصالح الاستراتيجية الأميركية"، وفق الصحيفة.



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