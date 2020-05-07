شركة أميركية: إنتاج الدفعة الأولى من لقاح كورونا سيتم في تموز المقبل

وافقت منظمة الأغذية والأدوية الأميركية على بدء المرحلة الثانية من التجارب السريرية لاختبار لقاح ضد فيروس كورونا تنتجه شركة "موديرنا" الأميركية.
وأكدت الشركة، في بيان، أن "إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح سيتم في تموز المقبل، بهدف الوصول إلى مليار جرعة من اللقاح"، موضحةً أن "المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريبا جدًا، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأميركية".
كما توقعت أن "تبدأ المرحلة الثالثة من التجارب في أوائل الصيف"، لافتة إلى أنها "بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول هذه المرحلة". وأوفادت بأنه "سيتم تجريب اللقاح على 600 شخص في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، كما سيتم إضافة متطوعين أعمارهم فوق 55 عاما".
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