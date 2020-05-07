شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: إنشاء مجلس أعلى للصحة يتماشى مع الضرورات الطارئة فى مصر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، بالقرار الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإنشاء مجلس أعلى للصحة في البلاد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، يتولى إعداد استراتيجية موحدة للخدمة الصحية تشمل جميع الجهات التى تعمل بالمنظومة الصحية، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل المستشفيات الحكومية والخاصة.

وقال إسماعيل، في بيان له اليوم، إن إنشاء مجلس أعلى للصحة سيعمل على تعزيز القطاع الصحي ودوره في البلاد ويتماشى مع الضرورات الصحية الطارئة في مصر، لافتا إلى أن إنشائه، سيعمل كذلك على تفعيل المنظومة الصحية بالكامل وينظر في حاجة المستشفيات وغيرها. وأكد أن ذلك يتم وفق توجيهات الرئيس السيسي الذي استطاع طوال السنوات الماضية، أن يقود العديد من المبادرات الصحية التي نهضت صحيا بالبلاد وأصبحت تجارب تدرس عالميا مثل مبادرة 100 مليون صحة وعلاج مرضى فيروس سى، قائلا إن الاهتمام بالقطاع الصحي يتزايد في مصر.