شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: الأولى من تحويل الصيادلة لأطباء الاستعانة بـ"التكليف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه حتى الآن لا توجد أزمة أو عجز في عدد الأطباء في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه في حال الحاجة لأعداد أخرى سيتم التعاقد فورا.

وحول ما تم إثارته بشأن تدريب الصيادلة ليكونوا أطباء، أشار أبو العلا في اللايف الأسبوعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أنه للأسف هذه الخناقة "فيسبوكية تماما"، قائلا: هذا الأمر يحتاج إلى دراسات مستفيضة وليس مكانه السوشيال ميديا، علينا أن نتفرغ لعملنا ومتابعة الوضع الصحي لمصر دون الانخراط في قضايا فرعية ليس وقتها الآن.

وتابع أيمن أبو العلا: الصيدلي صيدلي والدكتور دكتور، مشيرا إلى أن الصيدلي في كل دول العالم يستطيع أن يحصل على بعض الشهادات التكميلية لاستكمال دراسة الطب ونفس الشيء بالنسبة للطبيب.

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وأكد النائب، أن الصيدلي جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية، والحديث عن الاعتماد على الصيادلة ليكونوا أطباء ليس وقته وهذا الأمر يحتاج لدراسات، قائلا: علينا ألا نضيع وقتنا في خناقات ولكل مقام مقال.

وأشار أيمن أبو العلا، إلى أنه في حال الحاجة لأطباء فالأولى لطلبة التكليف الـ8 آلاف وكذلك طلبة الامتياز، موضحا أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بدفعة التكليف بسبب رفضهم التدريب الإلزامي الذي أقرته الوزارة قبل جانحة فيروس كورونا، ومطالبهم بالعودة للنظام القديم.

وأكد النائب، أن هذه الإشكالية أيضا ليس مكانها السوشيال ميديا ولكنها تحتاج لقرارات ودراسات، مؤكدا أن الجميع وقت الأزمة يجب أن يكونوا جنودا في خدمة الوطن