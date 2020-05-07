مقترح برلمانى بإنشاء فصول متنقلة للحد من الكثافة الطلابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه سيتقدم باقتراح برغبة موجه لوزارة التربية والتعليم بشأن إنشاء فصول متنقلة تعتمد صناعتها على الفايبر لتتوجه للمحافظات وبالأخص الصعيد والقرى النائية لحل أزمة التكدس الطلابي والكثافة بالفصول المدرسية خاصة في ضوء أزمة كورونا الحالية وما تتطلبه من حلول للحد من التكدس وتنظيم المسافات منعا لانتشار العدوى.
ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن إنشاء هذه الفصول لن يكون بتكلفة مالية عالية هذا بجانب مساهمتها في الوصول أقرب للطالب، معتبرا أن الاعتماد علي النظام الالكتروني في التعليم لابد وان يكون بضوابط لأنه لا غنى عن النظام الدراسى العادى.
وأوضح أن تطبيقه أيضا يتطلب بنية تحتية تكنولوجية وهو ما يعد صعب في الوقت الحالى ولازال يحتاج لمدة زمنية لانتهاء هذه البنية، مشيرا الى أنه مع التطبيق الحالي ثبت وجود مشكلة في التعامل مع الانترنت لدى القرى النائية وهو ما يستلزم وضع ذلك في الاعتبار في خطة التعليم التى تدرس تطبيقها للعام الجديد حال استمرار كورونا.
كان قد قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك عددا من المقترحات التى تتم دراستها خلال العام الدراسى الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسى لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساءً، فضلا عن الاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقى أيام الأسبوع.
وأوضح شوقى أن هذا النظام سيصعب تطبيقه على المرحلة الابتدائية، خاصة أن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمُعلم، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون أكثر سهولة، لافتا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز تابلت للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكترونى مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو.
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