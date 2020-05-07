شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بإنشاء فصول متنقلة للحد من الكثافة الطلابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أنه سيتقدم باقتراح برغبة موجه لوزارة التربية والتعليم بشأن إنشاء فصول متنقلة تعتمد صناعتها على الفايبر لتتوجه للمحافظات وبالأخص الصعيد والقرى النائية لحل أزمة التكدس الطلابي والكثافة بالفصول المدرسية خاصة في ضوء أزمة كورونا الحالية وما تتطلبه من حلول للحد من التكدس وتنظيم المسافات منعا لانتشار العدوى.

ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن إنشاء هذه الفصول لن يكون بتكلفة مالية عالية هذا بجانب مساهمتها في الوصول أقرب للطالب، معتبرا أن الاعتماد علي النظام الالكتروني في التعليم لابد وان يكون بضوابط لأنه لا غنى عن النظام الدراسى العادى.

وأوضح أن تطبيقه أيضا يتطلب بنية تحتية تكنولوجية وهو ما يعد صعب في الوقت الحالى ولازال يحتاج لمدة زمنية لانتهاء هذه البنية، مشيرا الى أنه مع التطبيق الحالي ثبت وجود مشكلة في التعامل مع الانترنت لدى القرى النائية وهو ما يستلزم وضع ذلك في الاعتبار في خطة التعليم التى تدرس تطبيقها للعام الجديد حال استمرار كورونا.

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