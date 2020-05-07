مطالب برلمانية بوضع خطة واضحة لكافة القطاعات لما ما بعد كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، على ضرورة استعداد القيادة السياسية في مصر لمرحلة ما بعد الأزمة، والتركيز على استغلال فرص الاستثمار بعدما وفرت الحكومة الغاز والكهرباء بأسعار رخيصة للمستثمرين في ظل الظروف الحالية، وهذا ما يترتب عليه جذب المزيد من فرص الصناعة التي ستترك الصين ويحتاجها العالم.
وأوضح أن جائحة كورونا خلقت وضع استئنائى فى العالم كله، واثرت على اقتصاديات العالم وتحتاج لقرارات وبرامج استثنائية للتعامل معها وهو ما دفع الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وأضاف أن أزمة فيروس كورونا كشفت اعتماد دول العالم على دولة واحدة وهي الصين لتكون مصنع العالم لنحو 30 عامًا.
وأشار إلى أن ما يشهده العالم من أوضاع صحية واقتصادية متقلبة جراء ما فرضه الانتشار السريع لفيروس كورونا يجعلنا أمام مرحلة جديدة ربما سنشهد بعدها تغيرا كبيرا في مختلف نواحي الحياة، وهو ما يفرض علينا حاليا تقييم الأوضاع الحالية في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها وكيف كانت وكيف ستؤول، وطالب النائب بتشكيل فريق من الخبراء والعلماء من الآن، لإعداد خطة عمل بشأن ما بعد انتهاء أزمة كورونا.
وأضاف أن هناك أهمية مطلقة لتحفيز نمو القطاع الخاص بما يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، وانتقال الشراكة بين القطاعين العام والخاص من نطاق المفاهيم العامة الى سياسات محددة تضمن أقصى فعالية لهذه الشراكة بحيث تقوم الحكومة بدورها في تسهيل الاجراءات وتحسين بيئة الاعمال ويتولى القطاع الخاص جانب الاستثمار.
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