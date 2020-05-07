شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين: وزيرة الصحة وافقت على تطهير مقرات النقابة العامة والفرعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجائى عطية نقيب المحامين، أنه اتصل بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تطهير مقرات النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات، مضيفا أن وزيرة الصحة وافقت، وأصدرت تعليماتها الفورية بإجراء التطهير للمقرات المذكورة..

وكان رجائى عطية نقيب المحامين قد اعلن من قبل عن موافقة وزير التموين على منح بطاقة تموين لكل محام لا بطاقة له وغير مدون على حساب بطاقة أخرى، مضيفا أن النقابة تتلقى طلبات استخراج بطاقات التموين مشفوعة بالبيانات الكاملة لاستخراج بطاقة تموين لكل منهم وفقا لهذه الضوابط من وزارة التموين.

ووجه رجائى عطية نقيب المحامين، رسالة للمحامين بشأن تجديد بروتوكول القيمة المضافة جاء فيها :" أرجو أن تطمئنوا فيما يتصل ببروتوكول ضريبة القيمة المضافة، وهو ما كانت أوراقه قد اخفيت عني، ولكني أبلغت بأن وزير المالية سيلتقي بي خلال 48 ساعة لتجديد البروتوكول".

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وكان رجائي عطية نقيب المحامين، أكد من قبل أنه اتصل منذ عدة أيام بنائب وزير المالية لتمديد البروتوكول الخاص بضريبة القيمة المضافة، فأفاد بأن وزير المالية كان قد أصدر تعليماته بعدم تجديد البروتوكول بعد أن اعتقد بأن النقابة غير ملتزمة به ولا ترغب فيه.

وتابع رجائى عطية :" أخبرته بأن هذا غير صحيح وأنه يرغب في تمديد البروتوكول، فوعد بإعادة المحاولة للحصول على موافقة الوزير، وأنه سيخطر الزميل أبو بكر ضوة عضو مجلس النقابة بالنتيجة، ولكنه لم يتصل، وصار واضحا أن الوزارة لا ترغب في تمديد البروتوكول".