شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: موازنة قطاع الاتصالات لم تعكس الدور المتنامى للقطاع فى الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عدد من الملاحظات حول الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة، وتناولت هذه الملاحظات ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية للبريد.

وقال فؤاد، أن إجمالي الموازنة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبلغ 80.697 مليار جنيه بانخفاض قدره 13.514 مليار جنيه عن اعتمادات العام السابق، وذلك فى ظل عملية التحول الرقمي وسعي وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المجتمع، وتقوم هذه الجهود بتعزيز الأسواق المحلية وزيادة الطلب على تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، فهل هذا الانخفاض في إجمالي الموازنة للقطاع يُعبر عن تنامي دور قطاع الاتصالات في المرحلة القادمة في ظل التحول الرقمي وإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)؟.

وأشار فؤاد، الى أنه في مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يلاحظ انخفاض الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض الإيرادات المتنوعة من 24.35 مليار جنيه في اعتمادات 2019/2020 إلى 17.01 مليار جنيه في تقديرات موازنة 2020/2021 حيث انخفض بند موارد ومصادر رأسمالية أخرى بقيمة 17 مليار جنيه، وزيادة إيرادات رأسمالية أخرى بقيمة 9.9 مليار جنيه، فما هي طبيعة الموارد والمصادر الرأسمالية وأسباب انخفاضها، وطبيعة ومصادر الإيرادات الرأسمالية الأخرى وأسباب زيادتها؟.

وتابع فؤاد، أنه في مشروع موازنة الديوان العام في الباب السادس انخفض "شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات" من 26 مليار جنيه في اعتمادات 2019/2020 إلى 17 مليار جنيه في تقديرات مشروع موازنة 2020/2021 بقيمة 9 مليار جنيه بمعدل انخفاض 34% عن العام السابق؛ ويرجع انخفاض الاستثمارات إلى بند "مباني غير سكنية" بقيمة 1.36 مليار جنيه وانخفاض الآلات والمعدات بقيمة 8.36 مليار جنية، وبرغم أهمية ترشيد الإنفاق في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلا أن إنخفاض الإنفاق على شراء "الأصول غير المالية – الاستثمارات" له تأثيراته الإقتصادية، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن طبيعة المشروعات التي تنفذها وزارة الإتصالات ودراسات الجدوى الإقتصادية الخاصة بها وأسباب انخفاض الاستثمارات في مشروع موازنة ديوان عام وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتساءل فؤاد، عن أسباب انخفاض إيرادات النشاط في الهيئة القومية للبريد؛ حيث تلاحظ في مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد، انخفاض في إيرادات النشاط من 29.6 مليار جنيه في اعتمادات 2019/2020 إلى 27.67 مليار في مشروع الموازنة 2020/2021، كما أنه يوجد انخفاض في جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة من 29.978 مليار جنيه إلى 26.811 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2020/2021 فما أيضا أسباب انخفاض الإيرادات الرأسمالية للهيئة القومية للبريد.؟

وأضاف فؤاد، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد حقق زيادة في إيرادات النشاط من 4.77 مليار جنيه إلى 5.6 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020/2021 وزيادة في الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بقيمة 389 مليون جنيه، وما بين الانخفاض في إيرادات الهيئة القومية للبريد ب 5 مليار جنية عن العام السابق؛ وزيادة إيرادات الجهاز القومي للإتصالات بقيمة 1.3 مليار عن العام السابق تصبح المحصلة انخفاض في إيرادات النشاط لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علامة استفهام في ظل تنامي الدور الذي يقوم به القطاع في عملية التحول الرقمي في مصر.

وذكر محمد فؤاد، أن موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تعكس الدور المتنامي للقطاع في الإقتصاد المصري في ظل ملكية الدولة للشركة المصرية للإتصالات، حصة في أسهم إحدى الشركات، وزيادة الرسوم على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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