العاهل السعودي يهنئ رئيس الوزراء العراقي على نيل حكومته ثقة البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ): بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، ونيل ثقة مجلس النواب في العراق. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الملك سلمان قال "بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاستكم، ونيل ثقة مجلس النواب في العراق، يسرنا أن نبعث لدولتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، داعين المولى - عز وجل - أن يوفقكم لما فيه خير العراق وشعبه ".

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