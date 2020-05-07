كوريا الشمالية تشيد منشاة صاروخية جديدة في منطقة حيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشفت صور ملتقطة عن طريق الأقمار الاصطناعية، أن كوريا الشمالية أضحت قريبة من إكمال تشييد منشأة قريبة من مطار العاصمة بيونجيانج، لأجل "أغراض صاروخية".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "شوسن إلبو" الكورية الجنوبية، ونقلت عنها "سكاي نيوز عربية"، فإن هذه المنشأة مرتبطة ببرنامج الجمهورية الشيوعية المعزولة لتطوير صواريخ باليستية.

وأوضح مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن هذه المنشأة التي يجري تشييدها، ستقوم بتخزين صواريخ باليستية من طراز "هواسونغ 15".

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وجرى ربط هذه المنشأة بثلاث مصانع صاروخية عن طريق السكة الحديدية، كما أقيم مستودع تحت الأرض في المكان نفسه.

وتشير التقديرات إلى أن هذه المنشأة قد تكون جاهزة في أواخر العام الحالي أو في مطلع سنة 2021، ومن المرتقب أن يجري استخدامها بمثابة مستودع لترسانة كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.

ويقول الباحثون إن هذه المنشاة ستكون محصنة بشدة، وذلك من خلال أنظمة دفاع جوية، وأخرى "أرض جو"، فضلا عن بطاريات مضادة للطائرات.