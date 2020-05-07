"عزل بني سويف" يستقبل 55 مصابا بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة في بني سويف، اليوم الخميس، استقبال مقر العزل في المدينة الجامعية الكائن بشرق النيل، 55 مريضا منذ بدء العمل به الاثنين الماضي.

وأشار المصدر إلى خروج أول حالة من العزل بعد تعافيها وتماثلها للشفاء وتحول نتائج التحاليل من ايجابية إلى سلبية، وذلك عقب حصولها على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن المدينة الجامعية للبنات جرى تحويلها إلى مستشفى عزل صحي لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد، وتجهيزها بالفرق الطبية، برئاسة الدكتور محمود فتحي، مدير إدارة الطوارئ، لتعمل بطاقة تتراوح مابين 150 إلى 160 مريضا بواقع مريض في كل غرفة مستقلة داخل العزل.