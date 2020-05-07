رتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا في مستشفى العزل بقها إلى 142 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى العزل الصحي في قها، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد حالات الشفاء بالمستشفى إلى 142، بعد ثبوت سلبية العينات الخاصة بهم مرتين متتاليتين.

وأوضح الدكتور محمد العجوز، رئيس الفريق الطبي بالمستشفى، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحالات التى تتعافي يجري عمل مسحتين لهم على مدار يوميين متتاليين، للتأكد من تعافيهم.

مشيرًا إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يُجري عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى تطبيقا لبروتوكول العلاج المصرى الذي أثبت فاعليته فى مقاومة الفيروس.