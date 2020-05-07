أمطار غزيرة تقتل ما لا يقل عن 65 شخصا في رواندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كيجالي - (د ب أ):

أعلنت وزارة إدارة الطوارئ في رواندا اليوم الخميس، أن 65 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الوفيات حدثت في مواقع مختلفة في أنحاء البلاد بعد أن بدأت الأمطار الغزيرة في الهطول مساء أمس الأربعاء ، وأدت إلى تدمير 91 منزلا على الأقل طوال الليل.

وأضاف البيان إن الأمطار استمرت طوال اليوم الخميس، بينما لا تزال عمليات البحث جارية لإنقاذ من دفنوا في منازلهم أو غمرتهم الانهيارات الطينية.

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وقال ديوجراتيوس نزامويتا، عمدة جاكيكي، وهي منطقة تضررت بشدة في شمال البلاد: "نتوقع أن يرتفع عدد القتلى لأننا ما زلنا نبحث عن أشخاص".

وتواجه رواندا حاليا موسم الأمطار ، حيث لقي أكثر من 100 شخص حتفهم بسبب هطول الأمطار الغزيرة منذ أبريل الماضي، وفقا للأرقام التي أعلنتها الوزارة.

وفي كينيا ، لقي ما لا يقل عن 194 شخصًا حتفهم بسبب الفيضانات في الأسابيع الثلاثة الماضية ، بينما نزح أكثر من مائة ألف آخرين.