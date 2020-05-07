الصحة السعودية : المصابون الجدد اليوم 75% وافدين و25% مواطنين

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن نسبة المصابين الجدد بكورونا من السعوديين اليوم الخميس.

وقال العبدالعالي، خلال مؤتمر صحفى، أن 25% من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد اليوم تعود إلى سعوديين، و 75% لغير سعوديين (وافدين).

من جهة أخرى أوضح العبدالعالي، أن 17% من الحالات المسجلة اليوم للإناث ، و 83% لذكور. وتوزعت الحالات الجديدة ما بين 93% للبالغين و 5% أطفال و 2% كبار سن .

وكان العبد العالي قد أعلن اليوم تسجيل 1793 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليصل إجمالي الحالات إلى 33731

حالة

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 33731 حالة حتى الآن ، بينها 25714 حالة نشطة، منها 145 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 1015 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 7798 حالة.

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وأوضح أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 219 حالة.

كما كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المدن من خلال

إنفوجرافيك ،وقد جاء توزيع الإصابات حسب المدن كالتالي:المدينة 396 – جدة 315 – مكة 254 – الرياض 194 – الدمام 171 – الخبر 120 – الجبيل 48 – الهفوف 40 – القطيف 40 – الطائف 36 – ينبع 32 – راس تنورة 20.كما سجلت كلاً من: صبيا 16 – تبوك 14 – وادي الفرع 13 – عنيزة 10 – بيش 10 – الدرعية 10 – هدبان 8 – حفر الباطن 6 – العيس 5 – الخرج 5 – سلوى 4 – القريات 4 – بريدة 3. فيما سجلت كلاً من خميس مشيط والمجاردة وبقيق والظهران وصفوى وأملج حالتين في كل منها.

وسجلت كل من الجفر والمذنب والبكيرية ورابغ وحدة والدائر والمجمعة حالة واحدة.