رئيس كوريا الجنوبية يتبرع بحصته من أموال الإنقاذ لمواجهة كورونا

قرر رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، التبرع بحصته من "أموال الإنقاذ في حالة الطوارئ" المخصصة لجميع الأسر في البلاد وتقديمها لخزينة الدولة، وفقًا لإعلان المكتب الرئاسي اليوم الخميس.
تعتبر هذه لفتة رمزية، متوقعة على نطاق واسع وسطمخاوف حول التأثير المالي لقرار إدارة مون، الخاص بتقديم دعم مالي مباشر لجميع الأسر في كوريا الجنوبية وسط تفشي وباء كورونا المستجد.
وكان من المتوقع أن تستلم أسرة الرئيس والسيدةالأولى كيم جونغ-سوك 600,000 وون (490 دولارا)، وهو المبلغ المخصص للأسر المكونة من فردين.
واليوم، عبر الرئيس عن نيته التبرع بكامل حصته من أموال الإنقاذ في حالة الطوارئ (لخزينة الدولة)، وفقا لما أعلنه المتحدث باسم البيت الأزرق كيم مين سوك للصحفيين.
وتنوي الحكومة تشجيع الأغنياء على التبرع بنصيبهم من المساعدات.
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