السودان… 3 وفيات و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

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وأعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم الخميس، عن تسجيل 78 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بلغ 930، فيما وصل عدد الوفيات إلى 52، مع تماثل ما مجموعه 92 شخصا للشفاء.

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وتم تسجيل معظم الإصابات (794) في ولاية الخرطوم، التي شهدت أيضا 10 من إجمالي حالات الوفاة.

وكانت حصيلة اليوم السابق في البلاد 74 إصابة، و4 وفيات، حسب بيانات وزارة الصحة.

وفرضت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 18 نيسان المنصرم حظرا شاملا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.