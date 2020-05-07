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السودان… 3 وفيات و78 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة

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وأعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم الخميس، عن تسجيل 78 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس في البلاد خلال اليوم الماضي.

وأوضح البيان أن إجمالي الإصابات بلغ 930، فيما وصل عدد الوفيات إلى 52، مع تماثل ما مجموعه 92 شخصا للشفاء.

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وتم تسجيل معظم الإصابات (794) في ولاية الخرطوم، التي شهدت أيضا 10 من إجمالي حالات الوفاة.

وكانت حصيلة اليوم السابق في البلاد 74 إصابة، و4 وفيات، حسب بيانات وزارة الصحة.

وفرضت العاصمة السودانية الخرطوم منذ 18 نيسان المنصرم حظرا شاملا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.

المصدر روسيا اليوم صوت بيروت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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