الولايات المتحدة الأميركية… 3،2 مليون طلب لتلقي مخصصات البطالة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 مايو 2020 07:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وبلغ عدد المسجلين لتلقي مخصصات البطالة في الولايات المتحدة 3,2 مليون طلب ليكون قد انخفض بنسبة طفيفة وفق ما أظهرت معطيات رسمية، الخميس.

وبذلك، يرتفع إجمالي الطلبات المقدمة منذ منتصف آذار، عندما أجبر فيروس كورونا المستجد الأنشطة التجارية على غلق أبوابها، إلى 33,5 مليونا.

وتخطى عدد الطلبات المقدمة، الأسبوع الماضي، بشكل طفيف توقعات المحللين، مما يؤكد أن الأضرار التي ألحقتها الجائحة في الولايات المتحدة، حيث بلغت حصيلة الوباء 73095 وفاة، ومليونا و227 ألفا و430 إصابة اعتبارا من يوم الأربعاء، لا تزال مستمرة.

Advertisements

لكن الأرقام الصادرة اليوم عن الأسبوع الذي انتهى في الثاني من مايو تشكل تراجعا مقارنة بالأسبوع السابق، حين تقدّم 3,8 ملايين عامل بطلبات الحصول على مخصصات البطالة.

ويشكل ذلك مؤشراً إلى أن موجة إلغاء الوظائف بدأت تنحسر، لكن الأرقام لا تزال مرتفعة للغاية، وتتخطى بأشواط أسوأ أربعة أسابيع من الأزمة المالية، وهي أشبه بمعدلات البطالة المسجلة إبان فترة الكساد الكبير قبل 90 عاما.

وتوقع الخبير في مركز “بانثيون ماكروإيكونوميكس” إيان شيبردسون تراجع عدد الطلبات الأسبوعية إلى ما دون المليون في الأسبوع الثاني أو الثالث من يونيو، وارتفاع التوظيف مع إعادة تفعيل الولايات دوران العجلة الاقتصادية.

وجاء في تحليل له أن “طلبات (الحصول على مخصصات البطالة) تواصل التراجع بنحو 15 إلى 18 في المئة أسبوعيا، وباتت الآن دون نصف الذروة (6,9 ملايين طلب) المسجلة في أسبوع 28 آذار”.