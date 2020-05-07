كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كورونا.. الجزائر تسجل ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 7 وفيات و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 483، والإصابات إلى 5182.

وقال الناطق الرسمي باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار: إن "126 شخصا تماثلوا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2323".