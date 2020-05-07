كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إصابة أحد مساعديه.. أمريكا تكشف عن نتائج فحص كورونا لـ"ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البيت الأبيض على إصابة موظف أمني من محيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر مطلع.

وفال المصدر: إن ترامب أعرب عن أسفه الشديد إزاء تشخيص إصابة هذا العنصر وخضع مرة أخرى لفحص فيروس كورونا.

وأصدر نائب المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، بياناً أكد فيه على صحة هذه الأنباء، لافتأً إلى أن نتائج فحص ترامب ونائبه مايك بينس جاءت "سلبية".