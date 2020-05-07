كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لمواجهة كورونا.. الإمارات تدعم إجراءات منظمة التجارة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، أنها تؤيد البيان الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية بشأن الإجراءات ذات الصلة بالتجارة في إطار مواجهة تفشي جائحة وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

ويحث البيان الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية على التزام الدول بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف، والتأكيد على الدور الحيوي للمنظمة في رصد ومراقبة الإجراءات ذات الصلة بالتجارة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتشجيع الدول على إخطار المنظمة بشكل منتظم عن جميع الإجراءات ذات الصلة التي تعتمدها.

كما يدعو البيان الدول الأعضاء إلى مراعاة مبادئ الشفافية والانفتاح وعدم التمييز، وأن تكون أي تدابير تجارية متخذة قابلة للتنبؤ، لكي تكون الاستجابة لحالة الطوارئ منسجمة مع جهود التنسيق الدولي؛ للتخفيف من الآثار السلبية للأزمة على المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، خاصة في البلدان النامية والأقل نمواً.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري: إن الإمارات أكدت تأييدها للبيان الوزاري الصادر عن منظمة التجارة العالمية، والذي يتوافق مع توجهات الدولة في التعامل مع الأزمة الراهنة؛ حيث دعت الإمارات في العديد من المحافل الاقتصادية الإقليمية والدولية إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون الدولي؛ لضمان سلامة التجارة واستمرارية أنشطتها باعتبارها شرياناً لتوفير احتياجات الناس في مختلف مناطق العالم ومحركاً لعودة الانتعاش الاقتصادي.

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وأضاف المنصوري: أن التعاون اليوم في تيسير التجارة عبر الحدود هو أمر جوهري، وأن الإمارات لن تتوقف عن كونها مركزاً حيوياً على خريطة التجارة العالمية، وستواصل دعمها لاستمرارية تشغيل الشبكات اللوجستية والحفاظ على طرق الشحن الجوي والبري والبحري.

وجاء في نص البيان الوزاري لمنظمة التجارة العالمية العديد من الرسائل، أبرزها ضمان استمرار تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والسلع والخدمات الأساسية الأخرى عبر الحدود خلال هذه الأزمة الصحية، التأكيد على أهمية الحفاظ على عمل سلاسل التوريد بشكل جيد من أجل نشر الموارد الدولية بشكل أكثر فعالية، وندعو إلى تكثيف التعاون بين منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى لدعم استجابة متماسكة لهذه الأزمة، وأيضا لأي أزمات صحية أخرى في المستقبل.

وجاء أيضاً في البيان: تشجيع العمل في منظمة التجارة العالمية لتسهيل تدفقات الإمدادات الطبية الحيوية وغيرها من السلع والخدمات الأساسية عبر الحدود، وضرورة الحفاظ على سلاسل التوريد الزراعية والحفاظ على الأمن الغذائي للأعضاء، لذلك نتعهد بعدم فرض قيود على الصادرات والامتناع عن تطبيق حواجز تجارية غير مبررة على المنتجات الزراعية والغذائية استجابة لوباء كورونا.

وأضاف البيان: دعم الدور الحيوي لمنظمة التجارة العالمية؛ لأنها تراقب التدابير المتعلقة بالتجارة التي ينفذها أعضاء المنظمة للاستجابة للوضع الذي فرضه فيروس كورونا، ونشجع الأعضاء على مواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي تدابير من هذا القبيل مقدماً قدر الإمكان، وتأييد الاستئناف الكامل لجميع أنشطة منظمة التجارة العالمية في أقرب وقت ممكن، وسنعمل على تكثيف جهودنا لتطوير ضوابط جديدة لتحسين الضوابط الحالية للمنظمة وإيجاد حل دائم للحالة المتعلقة بهيئة الاستئناف التابعة للمنظمة من أجل دعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.

وتابع: دعم الجهود المستمرة لإصلاح المنظمة حتى تكون فعالة قدر الإمكان، ومواصلة العمل بطريقة تتوافق مع حقوقنا وواجباتنا في منظمة التجارة العالمية، وسنمتنع عن تطبيق حواجز جديدة غير مبررة أمام الاستثمار أو التجارة في السلع والخدمات.