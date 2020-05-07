كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات ترسل إمدادات طبية إلى إثيوبيا لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم أمس الأربعاء، طائرة مساعدات طبية إلى إثيوبيا، لمساعدتها في الحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ويستفيد منها العاملون في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء الفيروس.

وقال السفير الإمارات لدى إثيوبيا محمد سالم أحمد الراشدي: إن "إثيوبيا كانت من الدول الرئيسية في مكافحة كورونا بمساهمتها كشريك في دعم جهود الإمارات والمنظمات الدولية لتوزيع المساعدات الضرورية على البلدان الأفريقية المجاورة".

وأضاف الراشدي: "يشرفنا تسليم شحنة أخرى من المساعدات إلى إثيوبيا لدعمها بشكل أكبر في حماية العاملين بمجال الرعاية الصحية، وتمكينهم من أداء واجباتهم في محاربة الفيروس".

وأرسلت دولة الإمارات في يوم 13 أبريل الماضي، طائرة تحمل 33 طنا من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لمساعدة نحو 33 ألفا من العاملين في القطاع الطبي، وشملت الشحنة 15 طناً مقدمة من الإمارات لإثيوبيا ونحو 3 أطنان مقدمة لمنظمة الاتحاد الأفريقي، و15 طنا مقدمة من منظمة الصحة العالمية لدعم أديس أبابا ودول أفريقية أخرى في مواجهة كورونا.

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 455 طنًا من المساعدات لأكثر من 41 دولة، استفاد منها نحو 455 ألفا من المهنيين الطبيين.

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