كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: الإمارات صنعت نموذجًا إداريًا لنفسها وتحديدًا في إدارة الأزمات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الصادرة اليوم الخميس، إن الإمارات استطاعت بناء عنصرها البشري وتطوير كوادرها الوطنية وصنعت لنفسها نموذجاً إدارياً، وتحديدا في إدارة الأزمات ومنها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"؛ حيث نجحت المؤسسات المختلفة والمسؤولون في تطويق الوباء ومعالجة آثاره عبر إجراءات متكاملة عملت على تأمين منظومة الغذاء، وضمان استمرار تدفق السلع بالوتيرة ذاتها، وتصاعدت قوى الإنتاج الوطني وتم إقرار تشريعات لضمان الأمن الغذائي.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: ومنذ اليوم الأول للأزمة عملت أجهزة الدولة على توفير كل المستلزمات الغذائية والدوائية لأفراد المجتمع، وحرصت على تعميم ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى الجمهور، الذي أظهر وعياً وشكل رديفاً لجهود الدولة المستمرة التي أثمرت عن تسريع عجلة الإنتاج الوطني في المصانع والمزارع لضمان عدم حدوث أي نقص في الإمداد للأسواق.

وتابعت: أن حسن الإدارة والأداء والتنفيذ، هي حصيلة جهود القيادة الرشيدة ونجاحها في اختيار الأكفاء من الوزراء والمسؤولين، كما قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال مجلسه الرمضاني، وأعاد هذا الفضل إلى نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بوضعه معيار الكفاءة على أعلى هرم الوظيفة ومتابعته المستمرة لأداء المؤسسات في تقديم أفضل الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع.

وختمت كلامها قائلة: يحق للإمارات أن تفخر بقيادتها وأبنائها الذين أثبتوا في إدارتهم للأزمة نجاح الدولة في بناء كوادرها، وترجموا رسالة قيادتنا الرشيدة بأن الإنسان، وراحته ومستقبله وغذاءه، هو محور كل ما يصاغ من استراتيجيات وخطط، ويتم تنفيذه بكل حرفية على الأرض.