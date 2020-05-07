كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة: حق لمواطنين الإمارات السعادة بهذا الوطن والفخر بقادته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة "الخليج" الإماراتية، الصادرة اليوم الخميس، في حديث هادئ عميق النبرة، وجه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحية راقية مملوءة بالصدق والحب والمودة الجياشة إلى أخيه وصديقه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ لعمله الدؤوب في هذا الظرف الاستثنائي، فوصفه بالصديق والقدوة و"تاج الرأس"، لأن عمله أسهم في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بحنكة كبيرة، ما أسهم في عودة الأمور إلى طبيعتها بفرق عمل محترفة، لا تهدأ على كل المستويات لإزاحة هذه الغمة.

وأضافت الصحيفة الإماراتية: أن الشيخ محمد بن زايد وصف في المحاضرة الثانية، التي يشهدها مجلسه "عن بعد"، الشيخ محمد بن راشد بأنه صاحب موهبة وقدرة كبيرة مكنته من اختيار الكوادر المميزة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، للنهوض بمستواها إلى المكانة المشرفة التي تستحق، فكانت أزمة فيروس كورونا امتحاناً، خاصة في موضوع الغذاء والدواء؛ حيث لم يشعر أحد من سكان الدولة بأي نقص.

ولفتت إلى أن كلام محمد بن زايد بث رسالة طمأنة وثقة ومحبة إلى الجميع في هذا الوطن، بأن لا يخافوا ولا يقلقوا، فكل الأمور تحت السيطرة في هذه الجائحة التي يرزح العالم تحت وطأتها، حتى أصبحنا نرى كثيرا من الشعوب تخشى نفاد مخزونها من الطعام والغذاء والدواء، إلا أننا في وطن القادة العظام يخرجون علينا قادة هذا الوطن، ليبثوا مشاعر البهجة والأمان والاطمئنان، وكلامهم ليس مجرد أقوال، لأن أفعالهم تسبق أقوالهم وتأتي الأقوال والكلمات للتأكيد ليس أكثر.

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وذكرت أن "أبو خالد" يؤكد كل يوم على أن نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يسري في النفوس والعقول، كما تجري الدماء في الأوردة والشرايين هذا النهج الذي كان قوامه وروحه التفاني، ومساعدة المحتاج من كان وأين كان.

وأردفت أن رؤية قادة الإمارات ونهجهم، يؤكدان دائما على اهتمام قيادتنا بالجميع على الصعد كافة، لاسيما الآن في الصراع الذي لا يهدأ مع الفيروس الشرس، فأبت عليهم خصالهم وكرمهم وطيب أنفسهم وإحساسهم بالآخر، إلا الحفاظ على وطنهم وكل سكانه في كل مكان، ومد يد العون إلى أكثر من 100 دولة حول العالم بكامل المساعدات التي تحتاجها هذه الدول من المؤن الطبية والمساعدات التي تمكنهم من تجاوز هذه الأزمة.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة: حق لنا السعادة بهذا الوطن وحق لنا الفخر بقادته؛ لأنهم تاج رأسنا، ففي ظل أجنحتهم طمأنينة وأمان ومستقبل رغد.