العثماني: تعرف بلادنا إكراهات وصعوبات حقيقية بسبب جائحة “كورونا” وتداعياتها

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، “إنه في الوقت الذي تعرف فيه بلادنا إكراهات وصعوبات حقيقية بسبب الوضعية المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، توجد إرادة وعزم لمواجهتها”.

وأضاف العثماني، في افتتاح المجلس الحكومي، اليوم الخميس، “الحمد لله نعرف تحسنا في بعض المؤشرات، من مثل الارتفاع المطرد لعدد المتعافين، وانخفاض نسبة الوفيات، والتحكم أكثر في البروتكول الدوائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المستلزمات الطبية مثل المطهرات والكمامات”.

ويرى رئيس الحكومة، أن النتائج التي تحققت، جاءت “بفضل المجهودات التي يبذلها كافة المتدخلين في مواجهة الجائحة، وفي مقدمتهم مهنيو الصحة ومختلف الأجهزة الأمنية، والذين يستحقون كل التنويه والتقدير”.

وسجل العثماني، أن “العروض المبرمجة في اجتماع المجلس الحكومي ليومه الخميس، ستمكن المجلس من مواصلة الوقوف على مختلف تداعيات جائحة كورونا والحجر الصحي، خاصة بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية”.