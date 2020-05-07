أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن حصيلة جديدة لأعداد حاملي فيروس كورونا الذين لا زالوا تحت العلاج.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة، إن الحالات التي توجد حاليا تحت الإشراف الطبي، إلى حدود اليوم هو 3186 حالة.
وأوضح اليوبي، أن 140 حالة إضافية تم تسجيل إصابتها اليوم، ترفع المجموع إلى 5548 حالة مؤكدة، تم اكتشافها في حالة صحية مبكرة.
وأوضح اليوبي، أن 81 في المائة من المصابين، الذين تم اكتشافهم اليوم، تم الوصول إليهم في إطار التتبع الصحي للمخالطين، والتي شملت منذ بداية الوباء أكثر من 31 ألف مخالطا، لا زال أزيد من تسعة آلاف منهم تحت المراقبة الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر 3186 شخصا يتلقون العلاج من كورونا و81٪ من المصابين اليوم من المخالطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.