زوجة ميتر جيمس تجمع 26 مليون سنتيم لمساعدة المهاجرين في مراكش

أطلقت ديمديم، زوجة الفنان الكونغولي، ميتر جيمس، حملة تضامن مع المهاجرين في مدينة مراكش، لمساعدتهم في ظل حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأطلقت ديمديم، منذ بداية شهر ماي الحالي، نداء لجمع التبرعات، من أجل مساعدة المهاجرين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في المدينة الحمراء.

وتمكنت حملة زوجة النجم الكونغولي-الفرنسي العاشق للمغرب، من جمع ما يقارب 26 مليون سنتيم، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، كمجموع تبرعات مالية، تفضل بها 1171 شخصا، فيما لا تزال إمكانية التبرع متاحة لمدة شهر آخر، عبر موقع leetchi.

ووزعت ديديم الدفعة الأولى من المساعدات، بداية الأسبوع الحالي، حيث وفرت لمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، المواد الغذائية الأساسية، ووزعتها عليهم بمساعدة السلطات، بغرض ضمان مرور عملية التوزيع في أفضل حال.

وقالت ديمديم، خلال تعريفيها بحملتها، إن حوالي 20 ألف مهاجر يوجدون في مراكش، تلزم مساعدتهم عبر تقديم التبرعات لهم إلى جانب دعمهم نفسيا.