كشفت وزارة الصحة مساء اليوم الخميس، أن المملكة سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 162 حالة تعافي بين المصابين بفيرس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 162حالة شفاء، فيما بلغت نسبة التعافي 39.3 بالمائة.
ولم تسجل الوزارة وقوع أي حالة وفاة جديدة، حيث استتقر العدد في 183 حالة وفاة، لتصبح نسبة الفتك 3.3 بالمائة.
أما بشأن أعداد الإصابات الجديدة، فقد تم الإعلان عن تسجيل 140 حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 5548 حالة.
هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر لا وفيات جديدة و162حالة شفاء من كورونا في 24 ساعة.. إجمالي المتعافين: 2179 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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