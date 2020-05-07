عاجل .. 140 حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة.. الحصيلة ترتفع إلى 5548

أعلنت وزارة الصحة، عصر اليوم الخميس، حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، في ندوته الصحفية اليوم، إنه تم تسجيل 140 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 5548 حالة.

وتم استبعاد 3394 حالة، ليصل مجموع الحالات المستبعدة 50944 حالة، منذ ظهور الوباء بالمغرب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.