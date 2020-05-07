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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة المصرية: تسجيل 393 حالة إصابة جديدة و13 وفاة والان مع التفاصيل
الخميس 7 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، و13 حالة وفاة جديدة.
وقالت الوزارة إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 482 حالة وفاة.
وأكدت أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.
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