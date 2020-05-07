بسب كورونا.. 30 ألفا و615 وفاة في بريطانيا

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن "عدد الوفيات في المملكة المتحدة ارتفع إلى 30 ألفا و 615 بسبب فيروس كورونا".

وأضافت، "إذا تجاهل البريطانيون مبدأ التباعد الاجتماعي فإن الفيروس سيتفشى بشكل كبير".