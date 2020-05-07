بسب كورونا.. 30 ألفا و615 وفاة في بريطانيا

أعلنت بريطانيا، الخميس، ارتفاع عدد حالات الوفاة في المملكة المتحدة إلى 30 ألفا و 615 بسبب فيروس كورونا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، إن "عدد الوفيات في المملكة المتحدة ارتفع إلى 30 ألفا و 615 بسبب فيروس كورونا".
وأضافت، "إذا تجاهل البريطانيون مبدأ التباعد الاجتماعي فإن الفيروس سيتفشى بشكل كبير".
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