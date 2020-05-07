اخبار العالم

الصحة تعلن تسجيل 63 اصابة جديدة وشفاء 24 مصاباً من كورونا في العراق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس المستجد في العراق، مشيرة إلى تسجيل 63 إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء ٢٤ حالة.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص (٢٨٧٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٢٠٦٠٤)".

وأوضحت الوزارة، أن "المختبرات سجلت لهذا اليوم (٦٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٢٣، بغداد/ الكرخ: ٩، مدينة الطب: ١، كركوك: ٥، البصرة: ٢٥، مؤكدة "عدم وجود حالات وفاة جديدة".

وتابعت، أنه تم تسجيل "٢٤ حالة شفاء وكما يلي: (بغداد / الرصافة: ٤، بغداد / الكرخ: ٤، البصرة : ٥، بابل: ٢، كربلاء: ١، اربيل: ٦، صلاح الدين: ٢"، مشيرة الى أن "مجموع الإصابات ٢٥٤٣، ومجموع الوفيات: ١٠٢، ومجموع حالات الشفاء: ١٦٢٦، والراقدين الكلي: ٨١٥".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن تسجيل 63 اصابة جديدة وشفاء 24 مصاباً من كورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا