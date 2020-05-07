الصحة تعلن تسجيل 63 اصابة جديدة وشفاء 24 مصاباً من كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة إلى تسجيل 63 إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء ٢٤ حالة.
وأوضحت الوزارة، أن "المختبرات سجلت لهذا اليوم (٦٣) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة: ٢٣، بغداد/ الكرخ: ٩، مدينة الطب: ١، كركوك: ٥، البصرة: ٢٥، مؤكدة "عدم وجود حالات وفاة جديدة".
وتابعت، أنه تم تسجيل "٢٤ حالة شفاء وكما يلي: (بغداد / الرصافة: ٤، بغداد / الكرخ: ٤، البصرة : ٥، بابل: ٢، كربلاء: ١، اربيل: ٦، صلاح الدين: ٢"، مشيرة الى أن "مجموع الإصابات ٢٥٤٣، ومجموع الوفيات: ١٠٢، ومجموع حالات الشفاء: ١٦٢٦، والراقدين الكلي: ٨١٥".
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