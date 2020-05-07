شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الأبيض يعلن عن نتيجة فحص كورونا جديد لترامب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الخميس إن الفحوص أثبتت عدم إصابة الرئيس دونالد ترامب أو نائبه مايك بنس بفيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد الجيش الأمريكي، الذي يعمل بمجمع البيت الأبيض، بالفيروس.

كانت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) قد حددت هوية هذا المسؤول العسكري بأنه خادم شخصي لترامب.

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