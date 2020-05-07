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السلطات الأردنية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 مايو 2020

السلطات الأردنية تعلن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الأردنية، الخميس، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة المفرق.

 

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وكان محافظ المفرق الأردنية، ياسر العدوان، أكد الأربعاء، أنه جرى عزل منطقة الخناصري بعد تسجيل إصابة بفيروس كورونا لسائق شاحنة دخل الأردن قبل أسبوعين.

 

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، إنه تم إجراء 97 ألف فحص على المواطنين منذ بداية انتشار وباء فيروس كورونا في الأردن.

 

وكانت الأردن قد تمكن من القضاء نهائيا على تفشي حتى صباح الأربعاء، ولم يسجل أي إصابات بالفيروس أو وفيات لليوم الثامن على التوالي.

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