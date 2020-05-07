شكرا لقرائتكم ترمب لبوتين: نريد تفادي سباق تسلح مكلف يشمل الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعا الخميس إلى إشراك الصين في المحادثات المقبلة للحد من التسلح مع روسيا، وقال لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إنهما بحاجة إلى تجنب "سباق تسلح مكلف".

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس ترمب أكد من جديد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالرقابة الفعالة على الأسلحة التي لا تشمل روسيا فحسب، بل الصين أيضاً، وتتطلع إلى إجراء محادثات مستقبلاً لتجنب سباق تسلح مكلف".

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وأضاف أن ترمب وبوتين تحدثا هاتفيا وناقشا أيضا جائحة كورونا المستجد. وقال البيان إن "الرئيس ترمب كرر التأكيد على أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لتوفير الرعاية للأميركيين وهي مستعدة أيضاً لتقديم المساعدة لأي دولة تحتاجها، بما في ذلك روسيا".

بدوره، قال الكرملين إن ترمب عرض على بوتين إرسال مساعدة طبية إلى موسكو من أجل دعم جهود مكافحة فيروس كورونا.

وقال الكرملين إن الرئيسين بحثا أيضاً أسواق النفط العالمية، حيث أبديا دعمهما لاتفاق الشهر الماضي بين أوبك والمنتجين من خارجها، والذي قالا إنه ساعد على استقرار أسعار الخام.