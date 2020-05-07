وزير التعليم يحسم الجدل حول تسليم الأبحاث للمدرسة على فلاشة أو سي دي

كتب: ضياء السقا

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تسليم المشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الإبتدائي حتى الثالث الإعدادي، إلى المدرسة على فلاشة أو cd، لا يجوز، مؤكدا أنه ورقي فقط.

وأضاف شوقي في تصريحات صحفية، أن البحث إما يسلم إلكتروني على المنصة "إدمودو" أو ورقي إلى المدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت طرق التسليم الالكتروني والورقي للأبحاث.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

وأشارت التربية والتعليم، إلى أن تسليم المشروع ورقياً ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقياً.

*وفيما يلي خطوات التسليم الورقي*:

١- بعد تجهيز المشروع ورقياً، ضعه في ظرف مغلق.

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف.

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف.

٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠

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*خطوات التسليم الإلكتروني*:

١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

٢- قم بتسمية ملف الPDF كالآتي:

إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي.

٣- ادخل على حسابك على منصة ادمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الاكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".

ملحوظة: سوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع ادمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠.